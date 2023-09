Este lunes no abren supermercados, shoppings ni comercios en general

Se debe al Día del Empleado de Comercio.

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 septiembre y representa una fecha equiparable a un feriado para todos los trabajadores de este sector. Sin embargo, este 2023 la jornada cae martes, por lo que algunos sindicatos decidieron pasar el asueto a este lunes 25 de septiembre. De esta forma, algunos empleados reunidos en la Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) no trabajarán hoy, por lo que comercios, shoppings, supermercados y locales permanecerán cerrados. Esta es una de las únicas 4 fechas del año en las que supermercados y shoppings no abren: no lo hacen tampoco el 1° de enero (Año Nuevo), 1° de Mayo (Día del Trabajador) y 25 de diciembre (Navidad).

¿Desde cuándo se celebra el Día del Empleado de Comercio?

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009. Ese día “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”, indica el artículo 2 de la ley.

Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Por ese motivo, algunos locales no abren sus puertas. De todas maneras, los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.