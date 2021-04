Este lunes Suarez se reúne con los intendentes para evaluar restricciones ante el avance del Covid-19

Será a las 10 en Casa de Gobierno.

Este lunes Rodolfo Suarez y los intendentes participarán de una reunión clave para evaluar restricciones ante el avance de la segunda ola de Covid-19 en Mendoza. Entre las medidas que se podían implementar está la restricción horaria nocturna y las salidas por terminación del DNI.

El objetivo es mantener la economía abierta y evitar el cierre de actividades comerciales y educativas. Por eso se apunta a reducir el horario de circulación a fin de desalentar las fiestas clandestinas, donde, según los gobiernos, representan unos de los lugares donde se registran mayor cantidad de contagios por la falta de distanciamiento, tapabocas y otras precauciones sanitarias.

Rivadavia ya se anticipó a la medida y ya comenzó a aplicar la restricción nocturna como así también la suspensión de los eventos sociales públicos y limitación de encuentros municipales. Por su parte, su departamento vecino San Martín pidió autorización para limitar la circulación entre la 1 y las 6 de la mañana.

El intendente de Tupungato, Gustavo Soto, volvió a expresar su posición frente a mantener la economía lo más abierta posible aunque aseguró que acompañará la restricción de horarios en caso de implementarse.

“Yo soy un convencido de (…) evaluar, hacer un balance homogéneo entre economía y salud porque si nos quedábamos sin economía obviamente nos íbamos a quedar sin salud porque obviamente a la salud no la hemos resuelto y la economía la hemos desquiciado”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio Nihuil.

“Estamos atentos. Yo soy de los que quiere mantener la economía lo más abierta posible pero esto también tiene un límite sanitario. Evaluaremos esta posibilidad de a lo mejor evitar la circulación. Me parece una medida acertada porque mitiga también mucho la circulación de gente que a lo mejor no tiene que especialmente circular en esos horarios. Iremos evaluando, hay que ir viendo de a poco. Así como cada provincia es distinta; así también cada zona o región como es el Valle de Uco y el Sur provincial. Tenemos una característica turística muy fuerte. Iremos evaluando de acuerdo a cómo se vaya dando la situación epidemiológica. Pero sí, son medidas que a lo mejor no nos gusta, pero hayan que tomar”.

El volver a las salidas por terminación del DNI también es otra de las opciones que más resuena entre los jefes comunales y el gobernador aunque con menor fuerza por el momento.

En la reunión estarán presentes 17 de los 18 intendentes de la provincia, ya que Marcelino Iglesias, de Guaymallén, estará ausente tras ser diagnosticado con Covid-19. Podrá sumarse de forma virtual o enviar a un representante.

Aumento de casos en Mendoza

Según el último informe sobre la situación epidemiológica que difundió el Gobierno de Mendoza, del 26 de marzo al 1 de abril de 2021, se contabilizaron 2.110 confirmados, 1.530 recuperados, 6 fallecidos y 12 casos fallecidos notificados en SISA (corresponde a personas fallecidas con fechas anteriores).

De esta manera, Mendoza registró por quinta vez consecutiva, la semana con mayor cantidad de contagios en lo que van del 2021. La semana anterior se registraron 1.153 positivos.

Hasta el momento la provincia ha reportado 71.125 casos positivos confirmados COVID-19, 66.919 personas recuperadas COVID-19 y 1.523 fallecimientos por COVID-19.

En tanto, en la semana del 26 de marzo al 1 de abril, la ocupación de camas de terapia intensiva (UTI) fue de 65,80% en el Gran Mendoza y de 61,11% a nivel provincial. La semana anterior fue de 62,24% y 55,84, respectivamente.