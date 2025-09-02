Facebook X-twitter Youtube Instagram

Este martes el operativo “La Garrafa en tu Barrio” estará en Cordón del Plata

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, quien retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario directo.

Tupungato Cordón del Plata: barrio Tiza. A las 10.

