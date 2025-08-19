Este martes, el Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículos

Por otro lado, el Paso Pehuenche también permanece habilitado, con tránsito permitido entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Este martes, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos transporte de cargas, ómnibus y particulares en el horario de 09:00 a 21:00 horas. Se recuerda a los conductores que la portación de cadenas es obligatoria, dado el descenso de temperaturas en distintos puntos del corredor internacional.

Temperaturas :

– Uspallata: 3°C

– Punta de Vacas: 9°C

– Puente del Inca: 11°C

– Las Cuevas: 12°C

