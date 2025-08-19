Facebook X-twitter Youtube Instagram

Este martes, el Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículos

Por otro lado, el Paso Pehuenche también permanece habilitado, con tránsito permitido entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Este martes, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos transporte de cargas, ómnibus y particulares en el horario de 09:00 a 21:00 horas. Se recuerda a los conductores que la portación de cadenas es obligatoria, dado el descenso de temperaturas en distintos puntos del corredor internacional.

Temperaturas :

– Uspallata: 3°C  

– Punta de Vacas: 9°C  

– Puente del Inca: 11°C  

– Las Cuevas: 12°C  

