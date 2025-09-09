Este martes el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado

Con portación obligatoria de cadenas.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Las autoridades han reiterado la obligatoriedad de portar cadenas, debido a las bajas temperaturas registradas en distintos puntos de la alta montaña.

Según el último reporte, las temperaturas son de –2 °C en Uspallata, –8 °C en Punta de Vacas, –11 °C en Puente del Inca y –12 °C en Las Cuevas.

En paralelo, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido: puede transitarse únicamente entre las 9 y las 18 horas.