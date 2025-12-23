Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 23, 2025

Este medio día, miles de mendocinos marcha en defensa del agua y contra el proyecto minero San Jorge

Durante la noche los vecinos de San Carlos convocan a un “ruidazo” en la terminal de Eugenio Bustos.

Convocada desde sectores de vecinos, asambleas y organizaciones sociales, este medio día miles de mendocinos marchan contra la mega minería por las calles de la ciudad.

La misma llegará a la Casa de Gobierno y se suma a las protestas que se vienen realizando durante estos días, contra el proyecto minero que se pretende realizar en Uspallata.

Esta noche, según mencionan desde sectores de vecinos, se llevará también una protesta en la zona de Eugenio Bustos en San Carlos.

Noticia en desarrollo.

