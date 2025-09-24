Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 24, 2025

logo el cuco digital

Este miércoles habrá cortes de luz en Tunuyán y Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó Edemsa.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Clos de Los Siete, afecta Viñas y Nogales S.A. y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.

– En Ruta Provincial N°89 Entre Calle Benigno Aguirre Y Escuela Francisco Javier Morales, Afecta Bodegas Boutique Pócima Y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Tupungato

– En calle El Álamo, entre bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Libertad bajo fianza para el conductor que atropelló y mató a José Luis Nuñez en San Carlos

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

Fuerte temblor en Mendoza: 4,5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Controles policiales en Tupungato: personas aprehendidas y secuestro de estupefacientes

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO