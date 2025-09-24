Este miércoles habrá cortes de luz en Tunuyán y Tupungato

Así lo informó Edemsa.
Tunuyán
– En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Clos de Los Siete, afecta Viñas y Nogales S.A. y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
– En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.
– En Ruta Provincial N°89 Entre Calle Benigno Aguirre Y Escuela Francisco Javier Morales, Afecta Bodegas Boutique Pócima Y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
– En calle El Álamo, entre bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.