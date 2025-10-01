Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 3, 2025

logo el cuco digital

Este miércoles, La Garrafa en tu Barrio llega a Villa San Carlos y tres sectores de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI.

Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

 

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO