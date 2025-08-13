Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 15, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 15, 2025

Este miércoles la Garrafa Social estará en Colonia Las Rosas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Municipalidad de Tunuyán continúa con el programa Garrafa Social, una política pública que garantiza el acceso al gas envasado a precio accesible para las familias del departamento. Durante la temporada invernal, el operativo llega a cada barrio y distrito. Esta semana, el cronograma es el siguiente:

Colonia Las Rosas – Delegación Municipal: Miércoles 13 de agosto a las 17:00 horas.

Los Árboles – Delegación Municipal: Jueves 14 de agosto a las 11:00 horas.

Coordinado por la Dirección de Desarrollo Social, el programa permite acercar las garrafas directamente a los distritos, brindando un alivio económico a los hogares y fortaleciendo el acceso equitativo a servicios esenciales.

¿Qué se necesita para acceder?

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una docente de Tupungato es sospechosa de subir a internet material de abuso sexual infantil: la alerta la dio Google

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

Alerta por viento zonda para hoy y mañana en áreas de Valle de Uco y otras zonas de Mendoza

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO