Este miércoles, llega la Garrafa en tu Barrio a diferentes zonas de Tunuyán y Tupungato

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9.30

Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 10.30

Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541. 11.30

Tupungato

Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre. 9.30