Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 26, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 26, 2025

logo el cuco digital

Este miércoles, llega la Garrafa en tu Barrio a diferentes zonas de Tunuyán y Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

 

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9.30

Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 10.30

Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541. 11.30

Tupungato

Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre. 9.30

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Tupungato: llego a su panadería y se percató que le robaron dinero, una garrafa y un celular

El padre y la hija afectados con botulismo siguen muy delicados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO