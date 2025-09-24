Este miércoles se inician las obras del Proyecto Modernización del Sistema de Riego Canal Calise

Hoy el Superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli darán inicio junto con el Intendente Alejandro Morillas de San Carlos el Proyecto Modernización del Sistema de Riego Canal Calise. El acto será a partir de las 12 horas en el Club Calise, sobre el Carril Nacional en San Carlos.

El proyecto prevé la construcción de un reservorio con capacidad de 40.000 metros cúbicos y el revestimiento de 19 kilómetros de canales e hijuelas, actualmente perfilados en terreno natural. El sistema de riego del canal Calise se inicia en el dique Valle de Uco y atraviesa zonas con suelos de baja permeabilidad y escasa pendiente, lo que genera significativas pérdidas hídricas y altos costos operativos.

Las tareas incluirán la intervención integral del canal matriz Calise que contempla un desarenador, aforador, alcantarilla, partidor y conexión al reservorio, así como la impermeabilización de las tres hijuelas que integran el sistema. También se instalarán dispositivos de medición para controlar y dosificar con precisión los caudales destinados a cada regante.

La obra apunta a beneficiar a 725 hectáreas y permitirá una gestión más eficiente y equitativa del recurso hídrico, flexibilizando la entrega de dotaciones dentro del sistema por hasta 25 horas: 15 con caudal máximo y 10 con caudal promedio de 300 litros por segundo.

Con un plazo de ejecución estimado en 18 meses, la intervención busca dotar de infraestructura moderna a la Inspección de Cauce Canal Matriz Valle de Uco Margen Derecha, optimizando el uso del agua en una de las zonas productivas más importantes de Mendoza.