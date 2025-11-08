Facebook X-twitter Youtube Instagram

Este sábado habrá un corte de luz programado en Tunuyán

FOTO: Edemsa
Así lo informó Edemsa.

Para este sábado 8 de noviembre habrá un corte de luz programado por mantenimiento preventivo en el departamento de Tunuyán. En tanto, para mañana domingo habrá cortes en zonas de Tupungato y Tunuyán.

Sábado 08/11/2025

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En Bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

Domingo 09/11/2025

Maipú

– Entre calles Pablo Pescara, San Martín, Padre Vázquez y Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

– En calle El Álamo, entre calle N°6 y Estación Transformadora Tupungato; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle Mariano Moreno, entre Delgado y Guisasola. En calle 25 de Noviembre, entre Pellegrini y Laprida. En calles Mitre, Los Cedros y Corrientes. De 9.30 a 13.30 h.

