Este viernes, el paso Cristo Redentor estará habilitado para todo tipo de vehículos

A partir de las 8:30 horas.

Según informó Osvaldo Valle, autoridad de Alta Montaña, para este viernes el paso internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado desde las 8:30 hasta las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las condiciones climáticas en la zona presentan temperaturas bajas: en Uspallata se registran 5 grados, en Punta de Vacas 0 grados, en Puente del Inca 5 grados y en Las Cuevas -6 grados.

Asimismo, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, con horario de funcionamiento de 8 a 20 horas.