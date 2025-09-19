Este viernes el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado

Así lo informaron las autoridades de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor son las siguientes: Uspallata presenta 4 grados, Punta de Vacas registra 5 grados, Puente del Inca alcanza los 8 grados y Las Cuevas se encuentra con 9 grados.

Por otro lado, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado entre las 9 y las 18 horas.