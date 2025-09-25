Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

logo el cuco digital

Este viernes en LO QUE FALTABA: la concejal Vero Diez, y un tributo a Mercedes Sosa

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

¡No te lo pierdas! Suscribete a nuestro canal de Youtube.

Este viernes a las 20:00 horas, el programa Lo Que Faltaba emitido por El Cuco Tevé contará con la participación especial de la concejal Vero Diez del departamento de San Carlos. La entrevista estará a cargo de los periodistas Abigail Romo y Jorge García, quienes abordarán temas de interés local junto a la funcionaria.

El espacio también ofrecerá un emotivo homenaje a Mercedes Sosa, protagonizado por docentes y alumnos del Vera Peñaloza, institución educativa del mismo departamento. 

Además, el profesor Rodrigo Hinojosa estará presente con su habitual columna de información, aportando análisis y datos relevantes para la audiencia.

Para no perderte el programa en vivo, podés suscribirte de forma gratuita a través del siguiente link: https://youtube.com/@elcucodigital?si=7bUc-wZ6OLpUTz7D

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Video. Otro relato salvaje en Tunuyán: chicas en patota le pegan con un casco a otra joven que no se defiende 

En fotos y videos: así se vivió la fuerte tormenta que azotó al Valle de Uco

Riña callejera en La Consulta: un hombre alcoholizado dañó el auto del otro

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

La Consulta: intentó robar y fue detenido por la víctima y un vecino hasta que llegó la policía

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tormenta con granizo provocó daños en San Carlos: 55 familias fueron asistidas tras el temporal

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Caso Gauna: prisión preventiva para los cinco detenidos y la justicia continúa la investigación

Efemérides: se celebra el Día del Jubilado en la Argentina

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO