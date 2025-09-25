Este viernes en LO QUE FALTABA: la concejal Vero Diez, y un tributo a Mercedes Sosa

¡No te lo pierdas! Suscribete a nuestro canal de Youtube.

Este viernes a las 20:00 horas, el programa Lo Que Faltaba emitido por El Cuco Tevé contará con la participación especial de la concejal Vero Diez del departamento de San Carlos. La entrevista estará a cargo de los periodistas Abigail Romo y Jorge García, quienes abordarán temas de interés local junto a la funcionaria.

El espacio también ofrecerá un emotivo homenaje a Mercedes Sosa, protagonizado por docentes y alumnos del Vera Peñaloza, institución educativa del mismo departamento.

Además, el profesor Rodrigo Hinojosa estará presente con su habitual columna de información, aportando análisis y datos relevantes para la audiencia.