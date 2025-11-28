Este viernes habrá cortes de luz en zonas de San Carlos y Tunuyán: horario y lugar

Así lo informó Edemsa.
Tunuyán
– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Posada del Manzano; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
– En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En finca La Eternidad; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
– En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Aguirre; Chilecito. De 15.00 a 19.00 h.
– Entre calles Circunvalación, La Virgen y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
Sábado 29/11/2025
Tupungato
– En calle 6 de Septiembre, entre Ahumada y Cornelio Saavedra. En el barrio 6 de Septiembre. De 15.30 a 18.00 h.
Tunuyán
– Entre calles San Martín, Esteban Echeverría, Sarmiento y República del Uruguay. De 8.00 a 11.30 h.
– Entre calles Sarmiento, Antonio Dalmau, Güemes y La Usina. En loteo Fenca. De 9.30 a 13.30 h.