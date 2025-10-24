Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 24, 2025

octubre 24, 2025

Este viernes, la Garrafa en tu Barrio llega a zonas de Tunuyán y San Carlos

El valor es de 9,000 pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Viernes

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 91 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 11.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Sábado 

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 81 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

 

