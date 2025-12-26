Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

logo el cuco digital

Este viernes “La Garrafa en tu Barrio” llegará a diferentes zonas de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

 

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Sábado 27

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

En la madrugada de este viernes se incendió una casa en San Carlos y las perdidas fueron totales

Dos personas resultaron detenidas tras un intento de asalto a un peatón en Tunuyán

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO