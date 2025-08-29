Facebook X-twitter Youtube Instagram

Este viernes la Garrafa en tu Barrio llegará a Vista Flores y Ciudad

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables, que tiene por finalidad aliviarles el bolsillo y garantizarles el derecho al acceso a quienes no poseen gas de red, visitará los 18 departamentos mendocinos durante la próxima semana.

Precios de la garrafa de 10 kg

$ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar los interesados?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia del DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet del PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Hoy

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. 9.30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional Nº 40. Km 84. 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. 12.

Sábado 

Tunuyán

 

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. 11.

El Algarrobo: salón de la Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. 12.

