Este viernes llega a Ciudad y Vista Flores la Garrafa en tu Barrio

El valor es de 8,000 pesos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171. “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.