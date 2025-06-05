Este viernes, llega una invitada de “Fierro” a EL CUCO TEVÉ! Rosana Villegas, la periodista de Canal 7, junto a Abi Romo y Jorgito García

El streaming comenzará a las 20:00 horas, por lo que solo hay que conectarse y disfrutar de este encuentro lleno de información y sorpresas.

Este viernes 6 de junio los estudios de El Cuco TEVÉ recibirán a una invitada especial. Rosana Villegas, una periodista con una trayectoria destacada, será entrevistada por Jorge García y Abigail Romo en una charla que promete ser interesante y reveladora.

Para quienes quieran conocer más sobre su vida y profesión, podrán hacerlo a través del stream que se transmitirá en vivo en LO QUE FALTABA, el programa de Youtube de El Cuco Digital. Será una oportunidad única para interactuar con ella, dejarle comentarios y ser parte de la conversación.

Además, como cada viernes, los espectadores podrán participar en sorteos exclusivos y enterarse de las noticias más relevantes de la semana. El streaming comenzará a las 20:00 horas, por lo que solo hay que conectarse y disfrutar de este encuentro lleno de información y sorpresas.