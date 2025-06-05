Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 10, 2025

logo el cuco digital

Este viernes, llega una invitada de “Fierro” a EL CUCO TEVÉ! Rosana Villegas, la periodista de Canal 7, junto a Abi Romo y Jorgito García

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El streaming comenzará a las 20:00 horas, por lo que solo hay que conectarse y disfrutar de este encuentro lleno de información y sorpresas.  

Este viernes 6 de junio los estudios de El Cuco TEVÉ recibirán a una invitada especial. Rosana Villegas, una periodista con una trayectoria destacada, será entrevistada por Jorge García y Abigail Romo en una charla que promete ser interesante y reveladora.  

Para quienes quieran conocer más sobre su vida y profesión, podrán hacerlo a través del stream que se transmitirá en vivo en LO QUE FALTABA, el programa de Youtube de El Cuco Digital. Será una oportunidad única para interactuar con ella, dejarle comentarios y ser parte de la conversación.  

Además, como cada viernes, los espectadores podrán participar en sorteos exclusivos y enterarse de las noticias más relevantes de la semana. El streaming comenzará a las 20:00 horas, por lo que solo hay que conectarse y disfrutar de este encuentro lleno de información y sorpresas.  

https://youtube.com/@elcucodigital?si=9ZftR4l1xamVquz7

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

San Carlos: pinchó una rueda, dejó el auto estacionado y al regresar con la goma reparada constató el robo de las otras tres

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO