Este viernes, San Carlos elige a su Flor de la Tradición 2025 con música, danza y mucho más

Será en el Sport Club San Carlos.

Este viernes, según informó la Municipalidad de San Carlos, se llevará a cabo la elección de la Flor Departamental de la Tradición 2025. El evento tendrá lugar el 10 de octubre en las instalaciones del Sport Club San Carlos, donde se desarrollarán distintas actividades que celebran la identidad cultural y las tradiciones locales.

La jornada comenzará a las 18 horas con la evaluación de postas y cuestionarios, instancia en la que las participantes demostrarán sus conocimientos y habilidades vinculadas a la tradición. Más tarde, a las 21 horas, se realizará una peña folklórica con la participación de diversos ballets y grupos musicales.

Las candidatas a Flor de la Tradición y Clavel del Aire 2025-2026

Martina Victoria González (18 años) del Centro Tradicionalista El Fortín

Martina Garay (18 años) del Centro Tradicionalista Casas Viejas

Agustina Aguirre (22 años) del Centro Tradicionalista La Celia

Gemma Moreira (18 años) del Centro Tradicionalista 8 de Julio