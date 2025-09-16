Esteban Diaz, de Tupungato, logró su tercer título profesional en el evento 360 Combat

El interés de Esteban por el deporte nació a los 15 años.

Esteban Diaz, oriundo del departamento de Tupungato, ha experimentado un gran cambio en su carrera deportiva durante este año. Desde junio, viene rindiendo con firmeza en el deporte, luego de meses de preparación para competir en Chile. A pesar de los obstáculos que se le presentan, Díaz se mantiene enfocado en sus metas.

En esta oportunidad, participó en una competencia realizada en Mendoza, en el evento 360 Combat llevado a cabo en Guaymallén. En comunicación con El Cuco Digital, expresó: “Tuve el honor de pelear por el título frente a un gran rival, Juan Saldivar, y pude ganar por nocaut en el segundo round. Este triunfo significa mucho para mí porque representa mi tercer título profesional”.

Díaz también destacó el esfuerzo detrás de cada logro: “Detrás de esto hay años de sacrificio, esfuerzo y el apoyo incondicional de mi familia, mis amigos y toda la gente que siempre me alienta. Estoy profundamente agradecido a mis profesores del Team Siberianos y Team Látigo, que me preparan día a día para dar lo mejor arriba del ring”.

Además, agradeció a su rival y al público que lo acompañó: “También quiero agradecer a mi rival por la oportunidad y a todos los que estuvieron alentando. Ojalá se apoye cada vez más a los deportistas de alto rendimiento, porque representamos con orgullo a nuestros pueblos. En mi caso, me llena el corazón llevar el nombre de mi querido Tupungato a lo más alto”.

Finalmente, dedicó su victoria a dos personas muy especiales: “Y, por último, esta victoria se la dedico al cielo, a Don Mario y Santi Tito que siempre me acompañan desde arriba”, concluyó Esteban.

Por Antonella Escobar.