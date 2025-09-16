Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 16, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 16, 2025

logo el cuco digital

Esteban Diaz, de Tupungato, logró su tercer título profesional en el evento 360 Combat

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El interés de Esteban por el deporte nació a los 15 años.

Esteban Diaz, oriundo del departamento de Tupungato, ha experimentado un gran cambio en su carrera deportiva durante este año. Desde junio, viene rindiendo con firmeza en el deporte, luego de meses de preparación para competir en Chile. A pesar de los obstáculos que se le presentan, Díaz se mantiene enfocado en sus metas.

Leer también: Esteban Diaz, el boxeador de Tupungato, peleará en Chile: “me siento fuerte y con muchas ganas de representar a mi país | Diario El Cuco Digital todas las noticias del Valle de Uco https://share.google/e8YFOhDhQC9qtp3nu

En esta oportunidad, participó en una competencia realizada en Mendoza, en el evento 360 Combat llevado a cabo en Guaymallén. En comunicación con El Cuco Digital, expresó: “Tuve el honor de pelear por el título frente a un gran rival, Juan Saldivar, y pude ganar por nocaut en el segundo round. Este triunfo significa mucho para mí porque representa mi tercer título profesional”.

Díaz también destacó el esfuerzo detrás de cada logro: “Detrás de esto hay años de sacrificio, esfuerzo y el apoyo incondicional de mi familia, mis amigos y toda la gente que siempre me alienta. Estoy profundamente agradecido a mis profesores del Team Siberianos y Team Látigo, que me preparan día a día para dar lo mejor arriba del ring”.

Además, agradeció a su rival y al público que lo acompañó: “También quiero agradecer a mi rival por la oportunidad y a todos los que estuvieron alentando. Ojalá se apoye cada vez más a los deportistas de alto rendimiento, porque representamos con orgullo a nuestros pueblos. En mi caso, me llena el corazón llevar el nombre de mi querido Tupungato a lo más alto”.

Finalmente, dedicó su victoria a dos personas muy especiales: “Y, por último, esta victoria se la dedico al cielo, a Don Mario y Santi Tito que siempre me acompañan desde arriba”, concluyó Esteban.

Por Antonella Escobar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

La familia de José Luis Núñez  pide a la justicia que la muerte no quede impune:  “no es un homicidio culposo”.

Condenaron a un joven en Tunuyán por haberle pegado un tiro a una mujer: 7 años y 2 meses de prisión

Quedó imputado el hombre que atropelló y dejó tirado un joven ciclista en San Carlos

Niños de una escuela de San Carlos con urticaria y otros síntomas: sospechan de una intoxicación masiva

Una niña de 14 años, atrincherada con un arma, dispara en una escuela de La Paz

Se incendió una vivienda en San Carlos: hubo perdidas parciales y varios electrodomésticos afectados

Alerta por VIENTO ZONDA: ya corren fuertes ráfagas en Valle de Uco

El Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, continúa en cuidados intensivos luego de sufrir una caída de su bicicleta

Robaron en una vivienda del barrio Malbec en San Carlos

El viento ha complicado la mañana en Valle de Uco: ráfagas y cortes de luz en varias zonas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO