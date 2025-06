Esteban Diaz, el boxeador de Tupungato, peleará en Chile: “me siento fuerte y con muchas ganas de representar a mi país

Por Antonella Escobar.

A sus 26 años, Esteban Diaz, oriundo del departamento de Tupungato, se prepara para un importante desafío internacional. El próximo 28 de junio participará en un combate que se llevará a cabo en la Federación Chilena, donde enfrentará al oponente Hinojosa.

El interés de Esteban por el deporte nació a los 15 años y desde entonces no se ha detenido. “Me atrapó la disciplina, el esfuerzo y el trabajo constante que este deporte exige”, expresó en una entrevista con El Cuco Digital. Su familia, aunque inicialmente no le gustaba mucho la idea, supo acompañarlo: “Es lógico, ¿a quién le va a gustar ver a su hijo recibiendo golpes? Pero con el tiempo fueron viendo el compromiso y la pasión que tengo, y siempre estuvieron a mi lado acompañándome”, agregó.

Durante su carrera, Esteban ha enfrentado numerosos desafíos, entre ellos los económicos, como cubrir los costos de viajes, preparación y competencias. A ello se sumaron momentos difíciles en lo deportivo, pero lejos de desanimarlo, lo fortalecieron: “Cada obstáculo lo tomé como una oportunidad para fortalecerme física y mentalmente, y seguir creciendo en este camino“, expresó.

La posibilidad de competir en Chile representa para Esteban el fruto de años de esfuerzo. “Representar a Argentina en el exterior es un gran orgullo y una enorme responsabilidad que asumo con mucha seriedad. Es una gran oportunidad internacional en mi carrera y me vengo preparando de forma muy dedicada para este desafío”, declaró.

En cuanto a su preparación, Díaz explicó: “Hace meses que me estoy preparando intensamente, mi entrenamiento es integral, incluye preparación física, técnica, táctica, sparring, control mental y también el ajuste fino de la estrategia. Estoy trabajando cada detalle para llegar en las mejores condiciones posibles”.

“Como en cada pelea, tenemos una estrategia planteada en función de las características del rival, pero también me preparo para adaptarme a lo que se presente arriba del ring. Me siento fuerte, confiado y con muchas ganas de representar a mi país de la mejor manera posible”, finalizó.