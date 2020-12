Esteticista de Tunuyán se solidariza con quienes han tenido cáncer y realizará reconstrucciones de cejas

by | Dic 10, 2020

Eliana Caballero planea cubrir 100 tratamientos para pacientes oncológicas y necesita de la ayuda de todos.

Eliana Caballero es de Tunuyán y lleva adelante una gran cruzada solidaria. Es esteticista y a través de su rubro, planea regalar una sonrisa a mujeres que hayan padecido cáncer.

La iniciativa surgió por su hermana, quien tuvo leucemia y Eliana le realizó la micropigmentación ya que quimioterapia y los tratamientos oncológicos debilitan el pelo de la cabeza y el rostro. Ahora planea replicar su gesto y hará reconstrucciones de cejas a 100 pacientes oncológicas durante el mes de enero.

El microblading es una técnica de tatuaje semipermanente, pelo a pelo, que permiten lucir unas cejas naturales.

En principio se desarrollará en el Valle de Uco, aunque varias personas ya se han cautivado con el proyecto y podría, más adelante, desarrollarse en otras zonas de la provincia e incluso del país. Además Nacho Silva, Oscar Belondi de La Repandilla, Ugo Verni, máster mexicano en micropigmentación y la reina de la Vendimia, Mayra Tous, entre otros, enviaron su apoyo a la iniciativa e invitaron a la gente a colaborar.

“Lo voy a hacer en Valle de Uco. Pero a mucha gente le interesó y quieren ver si esto se puede expandir y hacerlo en Capital y otras zonas”, contó Eliana en diálogo con El Cuco Digital.

“Me llamó un amigo de San Juan que tiene contactos con asociación de beneficencia, hogares de niños, y también les gustó la idea y quieren que vaya para allá”.

El microblading o micropigmentación es un tratamiento estético costoso que involucra una sesión de pigmentación y otra de retoque a los 20 días. Actualmente este tipo de trabajo oscila entre los $3.000 y $5.000 y los retoques van de los $1.500 a los $3.000, aproximadamente.

En ese sentido, la esteticista ha ido recaudando donaciones de clientes, familiares y vecinos pero aún resta llegar a la cifra esperada y a los materiales necesarios para poder realizar las 100 reconstrucciones.

“Necesito que me ayuden con los materiales, sobre todo los pigmentos que se cobran en dólares y salen unos 3.000, 4.000 pesos. Estamos hablando de pigmentos buenos, naturales”, solicitó Eliana.

“Muchos clientes han donado. La gente que me vende los insumos, mi hijo desde EEUU me envió dinero. Pedí una cifra de $20.000 pero necesitamos más cosas como guantes de látex, cofias, Dermaglós. Quiero juntar varios potes y dividirlo para darle a la paciente que se cuide. También toaliitas Pampers, Huggies, más agujas para los retoques”.

“El tema es hacerla en enero porque en esa época me baja el trabajo porque con el microblanding las clientes no se tienen que exponer al sol. Pero para las pacientes que hayan tenido cáncer viene bien, porque no puede exponerse al sol”.

Para realizar el microblading, la esteticista solicitará un alta médica que corrobore que ha finalizado el tratamiento de quimioterapia.

Un corazón solidario

Esta no es la primera intervención solidaria de Eliana Caballero a través de su trabajo. Para el último Día del Niño canjeó permanentes de pestañas por juguetes para un merendero del barrio UEFA de Tunuyán. Además es una gran activista por el respeto hacia los animales.

“La gente también donó tortas, muñecas de trapo, mercadería, mi hermano donó packs de leche para el comedor (…) Pero hay mucho para hacer porque es tanta la cantidad de personas que necesitan ayuda”.

Para colaborar con el microblanding para pacientes que hayan tenido cáncer comunicarse al 2622-540306. También se pueden hacer transferencias a Mercado Pago a través de ese número de teléfono.