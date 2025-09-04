Facebook X-twitter Youtube Instagram

Estos son los cortes de electricidad en Valle de Uco

FOTO: Edemsa
Así lo informó Edemsa.

San Carlos

– Entre la Ruta Nacional N°40, Carril Nacional y calles Quiroga Este y Ejército de Los Andes. En los barrios Juventud Sancarlina, Eugenio Bustos, José Hernández, Ciudad Centro y Unión Vecinal Eugenio Bustos. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Aguirre y Cisterna. En el barrio Chilecito; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle El Molino, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Colonia Rosario, hacia el este de Camping El Manantial. Camino hacia la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos; Capiz. De 9.30 a 13.30 h.

Viernes 

Tunuyán

 

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

 

San Carlos

– Entre calles Lemos, Ingeniero Leopoldo Suárez, Tucumán Norte e Independencia; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

 

– En calle Independencia, entre 3 de Febrero y Leopoldo Suárez. En el barrio Lemos II; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

