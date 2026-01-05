Facebook X-twitter Youtube Instagram

Estos son los cortes de luz programados en Tunuyán, Tupungato y San Carlos

Así lo informó Edemsa.

Tupungato

– En calle La Vencedora (o La Estancia), hacia el oeste de la escuela González Ozo. De 10.00 a 12.00 h.

Tunuyán

– En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– Entre calles 25 de Mayo, Lencinas, San Martín Sur y Carril Nacional. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Chacón, Pellegrini, Carril Nacional y Ruta Nacional N°40 Vieja. En calle Rosario Bustos de Zapata. De 9.00 a 13.00 h.

