diciembre 11, 2025

diciembre 11, 2025

Estos son los cortes de luz programados en Valle de Uco

Por mantenimiento preventivo.

Para este jueves habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en zonas de los tres departamentos del Valle de Uco.

Tupungato

 

– En calle Iriarte, entre La Manga y callejón Navas; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.

 

Tunuyán

 

– En calle San Julián, entre Juan Aveiro y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Benigno Aguirre, hacia el oeste de Mosso; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.

– Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. En el barrio Las Pircas. De 9.30 a 13.30 h.

 

San Carlos

– Entre calles José Lencinas, 25 de Mayo, Patricias Mendocinas y San Martín Sur. De 9.30 a 13.30 h.

