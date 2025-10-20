Estos son los cortes de luz programados en Valle de Uco para esta semana

Así lo informó Edemsa.

Lunes

Tupungato

– En calle Belgrano, entre Amin y Güemes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa e Independencia, y en calle Galmarini. De 14.30 a 18.30 h

Martes 21/10/2025

Luján

– Entre calles Equidad, La Amistad, Caridad, Larrea y Honor. En el barrio Puesta del Sol; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Proyectada J356, entre Costa Flores y Cobos; Pedriel. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Guardia Vieja, en el barrio Terrazas Park Vistalba; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

– Hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82. En el barrio Aguaribay. En calles Los Pozos y Prolongación Mitre. En la Ruta Provincial N°82, entre calles Besares y Pueyrredón. Entre calles Mitre, Viamonte, Los Aromos, Pueyrredón, Ruta Provincial N°82 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

– En calle Rama N°3, entre Proyectadas V177 y V178; 3 de Mayo. De 10.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En calle Hidalgo, hacia el norte de Martín Güemes. En los barrios Martín Fierro y Urquiza; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.20 a 13.20 h.

San Carlos

– Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Guillermo Díaz y Prolongación Fuenzalida. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– Entre calles Iselín, Rivadavia, Rawson y Sardi. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Belgrano, Moreno, Yrigoyen y Pueyrredón. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Juan Cobos Este, Agustín Goyenechea, Avellaneda y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

Miércoles 22/10/2025

Las Heras

– En la intersección de calles San Esteban con Lavalle y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Las Orquídeas, Los Gladiolos, José Segura, Democracia, Los Ceibos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 17.30 h.

Luján

– En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.00 h.

– Hacia el noreste de la intersección de Acceso Sur y calle Anchorena. En calle Arrayanes, en fideicomisos Maza 1 y 2 y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

– En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y callejón Molina. En calle Crucero General Belgrano, entre carril Gómez y calle N°374. En calle N°374, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Videla Castillo, entre Vieytes y Scaramella. En el barrio Liceo Golf Club y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

– Entre calles Bascuñán, Fuerte Las Rosas, Quintana y Ruta Tabanera. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Bodega Piedra Negra; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Virgen, hacia el oeste de Lencinas; El Cepillo. De 10.00 a 12.00 h.

San Rafael

– Entre calles Emilio Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Sarmiento, entre El Ombú y El Pasatiempo, y áreas adyacentes; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°184 y Agua Botada; Río Grande. De 8.00 a 12.00

Jueves 23/10/2025

Guaymallén

– Entre calles Tomás Godoy Cruz, Lucio Mansilla, Bandera de Los Andes, Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

– En la intersección de calles Ferrari y Tabanera y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

– En calle Lavalle, entre callejones N°5 y N°8, y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– En calle San Martín Norte, entre calles N°150 y Los Pinos. En calle San Martín, entre Los Álamos y calle N°619. En calle Los Salamanquinos, entre San Martín y calle N°4, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En calle San Martín Sur, entre Belgrano y Proyectada V132. Entre calles Rivadavia, Medina Elías, Libertad, Alem, Belgrano y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 13.30 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Iriarte, entre Restaurant Pimienta y Sal y Bodega Coletto; El Zampal. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

– En calle N°2, hacia el sur de El Retiro. En el barrio El Cepillo; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Don Bosco, Belgrano y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Moreno y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle El Zanjón, entre Las Arabias y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Nacional N°144, hacia el sur de Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 11.00 a 13.30 h.

Viernes 24/10/2025

Guaymallén

– Entre calles Godoy Cruz, Tirasso, Pedro del Castillo e Higueritas. Entre calles Chile, Polizzi, Montes de Oca y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

– Hacia el sur de la intersección de calles El Carmen y Colón; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Salentein y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En EL Carril Nacional, entre calles Pellegrini y Chacón. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad, Ceferino Namuncurá, Eugenio Bustos y José Hernández. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles Sardini, El Zanjón, Yensen y Costa de las Vías; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.

– Entre calles Pringles, Bartolomé Mitre, Chaco e Independencia. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles El Clavel, Apiolazza, Forte y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

– En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.

Sábado 25/10/2025

Tunuyán

– Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Julio A. Roca. En el barrio Covitihm. De 14.30 a 18.30 h.

– Hacia el sur de la intersección de callejón Gerardi y Correa con Domínguez; Los Sauces. De 9.00 a 11.00 h.

San Carlos

– En calle Duma, 500 metros hacia el sur de Los Indios; El Cepillo. De 8.30 a 10.30 h.