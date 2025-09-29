Estos son los cortes de luz programados para esta semana en Valle de Uco

Así lo informó Edemsa.

Para este lunes 29 de septiembre habrá cortes de luz en zonas del departamento de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

Lunes 29/09/2025

Guaymallén

– Entre calles Bandera de Los Andes, Allayme, Pedernera y Lateral Norte del Acceso Este. De 8.45 a 14.45 h.

– En calle Tirasso, hacia el sur de Buena Nueva, y zonas Aledañas; El Sauce. De 12.00 a 15.00 h.

– En la intersección de calles Rodríguez Peña y Rodríguez y adyacencias; Luzuriaga. De 9.00 a 11.30 h.

Maipú

– En la intersección de calles proyectadas I171 e I172; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Arena Maipú. De 8.00 a 10.30 h.

– En la intersección de calles proyectadas I42 e I43 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa. En calles Scilipoti, Orazietti y Coleto; La Arboleda. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– Entre calles Emilio Civit, 9 de Julio, San Martín y Güemes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Arequipa. En calle Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y Balloffet, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Arenina, entre Tolosa y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.

Martes 30/09/2025

Ciudad

– En calle Berdasco, en las inmediaciones del Acceso N°3; Asentamiento Favaloro. De 10.15 a 14.15 h.

Las Heras

– En calle Dr. Moreno, entre República de Siria y Rawson. Entre calles Juan A. Maza, Agustín Álvarez, Río Negro y Dr. Moreno. En calle Pueyrredón y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

– En la intersección de calles Pueyrredón, Benito de San Martín, Colector Sosa y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Patricias, Mariano Moreno, Sáenz Peña, Evans y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.

– En calle Terrada, hacia el norte de Olavarría. En el barrio Unión y Patria. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

– Entre calles Pedrolini, Pueyrredón, Torrontegui, Corvalán y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

– En callejón Dumit; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Videla Castillo. En la etapa III del barrio Recodo; Russell. De 15.00 a 17.00 h.

– En calle 25 de Mayo. En la etapa II del barrio Recodo; Russell. De 17.30 a 20.00 h.

– En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Tropero Sosa y Videla Castillo. Entre calles Palma, Corrientes, 25 de Mayo, Maza y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Aura, El Álamo, El Bajo y Ruta N°7. En el barrio Coop. Fray Luis Beltrán; Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

– En calle Dorrego, entre J. M. de la Reta y Roque Sáenz Peña, y adyacencias; Las Violetas. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 13.30 h.

Tunuyán

– En la intersección de calles La Puntilla, El Álamo y Guiñazú y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En calle El Milagro, entre El Retiro y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle N°6, entre calle N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Constitución, entre Quiroga y Ejército de Los Andes. En el barrio Ciudad Centro. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

– En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Montecaseros, Buchardo, Vicente López y Planes y Casnati. De 15.00 a 18.00 h.

– Entre calles Lara, Lazo, Veras Arena y El Clavel; Colonia Elena. De 13.30 a 17.30 h.

– En calle La Lonja, entre Cubillo y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Miércoles 01/10/2025

Guaymallén

– Entre calles Gutenberg, Suárez, Belgrano, Venezuela y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Tacuarí, Pedro del Castillo, José Martí, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 10.00 a 14.00 h.

– Entre calles España, Ecuador, Silvano Rodríguez, Bolivia y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 10.30 a 14.30 h.

Las Heras

– Entre calles Tomás Guido, Lisandro Moyano, Castelli, Pringles y adyacencias. De 9.00 a 12.00 h.

Luján

– En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Parrales de Norton, y zonas aledañas; Perdriel. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle proyectada J326 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– En calle Julio A. Roca, entre Nueva Mayorga y Crucero General Belgrano; Coquimbito. De 9.00 a 12.00 h.

– En calle Pescara, entre Barcala y José Correa. Entre calles Laprida, Patricias Argentinas, Jofré y Padre Vázquez. Entre calles Falucho, Rufino Olmedo, Jorge Newbery, Padre Vázquez y adyacencias. De 8.45 a 14.45 h.

– Entre calles Tropero Sosa, Mendoza, Proyectadas I117 e I124 y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°60, frente a escuela La Isla y adyacencias; Isla Grande. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Cerro Nevado y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y El Capacho. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle El Cepillo, entre El Indio y Derinovsky; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– Entre las Rutas Nacionales N°143 y N°144 y las calles Cubillos y Los Inquilinos; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.

– En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En la localidad de Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Teodoro Muros, Julio A. Roca, Las Aucas y Cayetano Silva. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Bertani Norte, Costa de las Vías, El Toledano y Ruta N°143; El Toledano. De 12.00 a 16.00 h.

Malargüe

– En la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 13.00 h.

Jueves 02/10/2025

Guaymallén

– Entre calles Congreso, Bonfanti, Barcelona y Lateral Norte del Acceso Este. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– Entre calles Tupungato, Gran Capitán, Avenida Cooperativa y Sierra Pintada. Ciudad de Mendoza.. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Libertador General San Martín, entre Patricias Mendocinas y Pedro Pascual Segura. Entre calles Pedro Ortiz, 25 de Mayo, Pedro Pascual Segura y Libertador General San Martín. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– Entre calles Tropero Sosa, Hermandad, 25 de Mayo y José María Irusta. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio y en calle Los Pinos. Entre calles Los Tilos, Víctor Hugo, Las Acacias, Los Aromos y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En el barrio Estancia Cerros del Mesón, en la zona de La Carrera; San José. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Álamo, entre Bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Prolongación Los Cerezos y Lugones; El Algarrobo. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

– En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– En la intersección de calles Florida y Pedro Vargas y zonas aledañas. De 15.00 a 17.00 h.

– Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Nacional N°146, entre calles La Intendencia y El Monte; Los Dos Álamos. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de calles Irene Curié y Vélez Sarsfield y adyacencias. De 13.00 a 17.00 h.

Viernes 03/10/2025

Las Heras

– Entre calles Río Salado, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Tandil. Entre calles Río Tunuyán, El Trapiche, Huarpes, Tandil y zonas aledañas; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

– En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Terrada, y adyacencias; Mayor Drumond. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

– En la intersección de calles Rodríguez y El Carmen y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

– En calle Iriarte, hacia el este de Ghilardi. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

– En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En calle Ghilardi, entre Galmarini e Independencia. En Independencia, entre Ghilardi y Arequipa Suárez. En el barrio Firpo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Monte y El Pasatiempo; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano. En el barrio Alto Paredes; Las Paredes. De 15.00 a 18.00 h.

– En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre la Ruta Nacional N°146 y calles San Francisco, Monzón y El Monte; Cuadro Bombal. De 8.45 a 12.45 h.

Sábado 04/10/2025

Tunuyán

– Entre calles República del Uruguay, Carlos Pellegrini, San Martín Este e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00 h.