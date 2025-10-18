Estos son los cortes de luz programados para este fin de semana

Así lo informó Edemsa.

Para este sábado habrá un corte de luz programado en el departamento de Tunuyán por mantenimiento preventivo.

Sábado 18/10/2025

Guaymallén

– En calle Buenos Vecinos, entre Agüero y Guaymaré. En calles Pujol y Lillo, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00 h.

Tunuyán

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 15.00 a 19.00 h.

Domingo 19/10/2025

Ciudad

– En calle Juan B. Justo, entre Paso de Los Andes y Tiburcio Benegas. Entre calles Joaquín V. González, Martínez de Rozas, Agustín Álvarez, Granaderos y zonas Aledañas. De 8.00 a 12.00 h.