febrero 15, 2026

Estos son los cortes de luz programados para este viernes 13 de febrero

Son por mantenimiento preventivo.

Edemsa informó que habrá cortes de luz programados para este viernes por mantenimiento preventivo en dos zonas del departamento de San Carlos.

Viernes 13 

San Carlos

– Entre calles Ciriaco Guevara, Santander y La Virgen; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y calle El Capacho. De 9.30 a 13.30 h.

Sábado 14

San Carlos

– En calle Los Luceros, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. De 15.15 a 18.30 h.

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Pinilla y Capitán Cobos. De 9.30 a 13.30 h.

