agosto 11, 2025

Estos son los cortes de luz programados para hoy lunes

Así lo informó Edemsa.

Para este lunes 11 de agosto hay cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en los tres departamentos del Valle de Uco.

Lunes

Tupungato

– Entre la Ruta Provincial N°89 y calles “C”, El Ingenio y Nueva Furno; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En la Ruta Nacional N°89, entre Estancia Los Árboles y calle La Quebrada; Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

– En calle Guillermo Díaz, hacia el este de Castillo; Chilecito. De 9.10 a 13.10 h.

– En calle 3 de Febrero, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.30 a 13.20 h.

Martes 

Tunuyán

– Entre calles Sarmiento y La Puntilla. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

– En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Los Baños. De 9.30 a 13.30 h.

