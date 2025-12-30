Facebook X-twitter Youtube Instagram

Estos son los días y horarios de recolección de residuos en San Carlos

Así lo informó el Municipio de San Carlos.

La Municipalidad de San Carlos informó los horarios especiales de recolección de residuos durante las celebraciones de fin de año, con el objetivo de mantener la limpieza y el orden en cada rincón del departamento.

Cronograma:

– Eugenio Bustos: lunes, martes y viernes a las 7:00 hs  

– San Carlos (zona urbana): lunes, martes y viernes a las 17:30 hs  

– La Consulta: lunes, miércoles y sábado a las 7:00 hs  

– Chilecito: lunes, miércoles y viernes a las 7:00 hs  

– Pareditas: martes y viernes a las 10:00 hs  

– Zona rural: martes y viernes entre las 6:00 y las 12:00 hs

