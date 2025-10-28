Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital

Estos son los nuevos concejales que tendrá San Carlos tras el resultado de las elecciones

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, se adjudicó las elecciones con el 38.54 % de los votos.

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza en alianza con Cambia Mendoza, obtuvo un total de 6992 votos, para ganar las elecciones con el 38,54%. En segundo lugar, quedó Nuevos Rumbos con el 16,17% con un total de 2933 votos, Provincias Unidas en tercer lugar con  el 14,83% logrando,  2691 votos y en cuarto lugar, Fuerza Justicialista con 13,99% con 2538 votos.

Con  estos números ingresarán al Concejo Deliberante de San Carlos,  Sebastián Garro y Agustina Testa, por parte del oficialismo, Daniel Biscontín de Nuevos Rumbos,  Marcelo Romano de Provincias Unidas y Adrían Nahín de Fuerza Justicialista

Afuera de todo quedaron los candidatos de Protectora (887 votos),  Frente Verde (767 votos), Frente Libertario Demócrata (742 votos) y Partido de los Jubilados (593 votos).

Sebastián Garro de LLA + Cambia Mendoza
Agustina Testa de LLA + Cambia Mendoza
Daniel Biscontín de Nuevos Rumbos
Marcelo Romano de Provincias Unidas
Adrían Nahín de Frente Justicialista Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO