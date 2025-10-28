Estos son los nuevos concejales que tendrá San Carlos tras el resultado de las elecciones

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, se adjudicó las elecciones con el 38.54 % de los votos.

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza en alianza con Cambia Mendoza, obtuvo un total de 6992 votos, para ganar las elecciones con el 38,54%. En segundo lugar, quedó Nuevos Rumbos con el 16,17% con un total de 2933 votos, Provincias Unidas en tercer lugar con el 14,83% logrando, 2691 votos y en cuarto lugar, Fuerza Justicialista con 13,99% con 2538 votos.

Con estos números ingresarán al Concejo Deliberante de San Carlos, Sebastián Garro y Agustina Testa, por parte del oficialismo, Daniel Biscontín de Nuevos Rumbos, Marcelo Romano de Provincias Unidas y Adrían Nahín de Fuerza Justicialista

Afuera de todo quedaron los candidatos de Protectora (887 votos), Frente Verde (767 votos), Frente Libertario Demócrata (742 votos) y Partido de los Jubilados (593 votos).

Sebastián Garro de LLA + Cambia Mendoza

Agustina Testa de LLA + Cambia Mendoza

Daniel Biscontín de Nuevos Rumbos

Marcelo Romano de Provincias Unidas