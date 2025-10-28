Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

octubre 28, 2025

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tunuyán tras el resultado de las elecciones

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, se impuso en las urnas con el 46,9% de los votos.

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza en alianza con Cambia Mendoza, lograron 12.603 votos, contra los 8.363 votos que sacó la Fuerza Justicialista Mendoza. De esta manera, la alianza ganadora se impuso con el 46,9% del total de los votantes y el oficialismo quedó segundo, 30,58%.

Con estos números ingresarán como nuevos concejales al Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, Diego Olaiz, Mariela Endrizzi y Marita Bustamente, todos ellos de la Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Las dos bancas restantes de las 5 que se renovarán serán para Rodrigo López y Soledad Calatayud, del oficialismo local.

Afuera de todo quedaron los candidatos de Provincias Unidas (1759 votos),  Frente Verde (1304 votos), Partido de los Jubilados (1083 votos), Frente Libertario Demócrata (970 votos), Protectora (829 votos) y el Frente de Izquierda (433 votos).

Rodrigo López de Fuerza Justicialista Mendoza
Soledad Calatayud de Fuerza Justicialista Mendoza

