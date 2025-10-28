Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital

Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, ganó las elecciones y aseguró cuatro bancas, siendo la intendencia de Aguilera quién sumó mas bancas para el oficialismo en el Valle de Uco.

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza, en alianza con Cambia Mendoza, se impuso cómodamente en el departamento de Tupungato, obtuvo el 41,89% con 7031 votos.  Fuerza Justicialista obtuvo, 3398 votos, logrando el 20,24% y Nuevo Tupungato quedó tercero con 1580 votos, logrando así el 9,41%.

 Con  estos números ingresarán al Concejo Deliberante de Tupungato, por parte del oficialismo  Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pellegrina. Por Fuerza Justicialista Gabriela Carleti es la única que ingresaría.

Afuera de todo quedaron los candidatos de Partido Nuevo Tupungato, Provincias Unidas (1337 votos), Partido Renueva Tupungato (1093 votos), Frente Verde (1015 votos), Frente Libertario Demócrata (659 votos), Partido de Los Jubilados (368 votos) y Protectora (305).

Mariela Bueno de Cambiemos LLA
Andrea Pellegrina
Gabriela Carleti de Fuerza Justicialista

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO