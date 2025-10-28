Estos son los nuevos concejales que tendrá Tupungato tras el resultado de las elecciones

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, ganó las elecciones y aseguró cuatro bancas, siendo la intendencia de Aguilera quién sumó mas bancas para el oficialismo en el Valle de Uco.

Con el 100% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza, en alianza con Cambia Mendoza, se impuso cómodamente en el departamento de Tupungato, obtuvo el 41,89% con 7031 votos. Fuerza Justicialista obtuvo, 3398 votos, logrando el 20,24% y Nuevo Tupungato quedó tercero con 1580 votos, logrando así el 9,41%.

Con estos números ingresarán al Concejo Deliberante de Tupungato, por parte del oficialismo Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pellegrina. Por Fuerza Justicialista Gabriela Carleti es la única que ingresaría.

Afuera de todo quedaron los candidatos de Partido Nuevo Tupungato, Provincias Unidas (1337 votos), Partido Renueva Tupungato (1093 votos), Frente Verde (1015 votos), Frente Libertario Demócrata (659 votos), Partido de Los Jubilados (368 votos) y Protectora (305).

Mariela Bueno de Cambiemos LLA

Andrea Pellegrina