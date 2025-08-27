Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El pasado 17 de agosto cerraron las listas de candidatos para las próximas elecciones legislativas, si bien se confirman las listas, los nombres que las integran estan sometidos a un periodo de tachas y enmiendas, por lo que las candidaturas especificas tardan en terminar de confirmarse.

Finalmente ya se encuentran los principales candidatos a concejales en todo el Valle de Uco de todas las agrupaciones políticas. En algunos casos hay sorpresas y en otros nombres ya puestos.

A continuación los principales candidatos:

Tunuyán

En la comuna gobernada por el peronista Emir Andraos el oficialismo municipal de Fuerza Justicialista Mendoza lleva como primer candidato a concejal al secretario de Gobierno Rodrigo López, secundado por la artista plástica y emprendedora María Soledad Calatayud, y por Luis Hernán Moyano, titular del área de Juventud del municipio.

El frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza lleva como cabeza de lista al abogado radical Diego Ramón Olaiz y le siguen la libertaria Teresa Mariela Endrizzi y María del Carmen Bustamante.

En la lista del Frente Verde irán Carla Corvalán y Pedro Villarroel y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) postula a Vanesa Guajardo.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza lleva como primer candidato al Concejo Deliberante al joven productor Pedro Manzano, quien fue asesor del ex diputado nacional peronista Eber Pérez Plaza.

El Frente Libertario Demócrata presenta como candidata en primer término a Gladys Ester Rivas, una emprendedora y empresaria local, que se destacó en su paso por la Cámara de Comercio de Tunuyán. La acompaña Claudio Pizarro

Protectora Fuerza Política impulsa a Juan Pablo Domizi y Claribel Poli.

San Carlos

En el departamento de San Carlos el intendente Alejandro Morillas, ex aliado de Jorge Difonso, rubricó recientemente una alianza con el oficialismo de Cambia Mendoza. Como parte de este acuerdo el primer candidato a concejal será el secretario de Gobierno municipal Sebastián Garro, quien liderará la lista de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza. La nómina continúa con Agustina Testa, actual concejal radical y presidenta del bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante y con María Soledad Villegas, nombre propuesto por La Libertad Avanza.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza lleva como primer candidato a concejal a un reconocido dirigente sancarlino. Se trata del ex senador provincial Marcelo Romano, quien en el 2015 fue candidato a Intendente por Cambia Mendoza, en 2023 fue candidato intendente por el Partido Verde y ahora se sumó al espacio que postula como diputado nacional a Jorge Difonso.

Protectora Fuerza Política lleva como primera candidata a Verónica Diez. Se trata de una concejal peronista que asumió en reemplazo de Martin Ferreyra en el año 2023 y buscará la reelección, por el partido liderado por José Luis Ramón. La acompaña en la nómina Pablo Esteban Martínez docente y comerciante de la Villa de San Carlos. En esta lista sorprende en particular, que entre los suplentes se encuentra Juan Jofre, quien supiera ser candidato a Diputado Nacional por el peronismo en 2017.

El frente Fuerza Justicialista Mendoza postula al empresario Adrian Nahin como primer candidato, secundado por Andrea Canales. Esta lista representa a un sector del peronismo el cual es liderado por Raúl Américo Abraham, vinculado con el gobierno municipal.

El Frente Verde presenta en sus listas a Carla Farías y Juan Bastías; mientras que el Frente Libertario Demócrata impulsa a Boris Martín y Silvia Rivas.

El partido departamental Nuevos Rumbos, quien formara parte de una alianza con Cambia Mendoza, esta vez irá por fuera con la candidatura de Daniel Biscontin.

El FIT-U no presenta candidatos en este departamento, pero sí aparece una fuerza municipal en la competencia. El partido Nuevos Rumbos, que ya cuenta con representación en el Concejo Deliberante sancarlino, lleva como principal postulante a Daniel Biscontin y Ayelen Pettina.

Tupungato

En el municipio gobernado por el radical Gustavo Aguilera, el frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza llevará como primera candidata a concejal a Mariela Soledad Bueno, funcionaria de confianza del actual jefe comunal. Estará acompañada por el libertario Pablo Daniel García y por el director de Fiscalización y Control del departamento, Anselmo Marcelo Osorio.

El peronismo integrará la lista de Fuerza Justicialista Mendoza con María Gabriela Carleti y Franco Emanuel Edgardo Lucero.

En el Frente Verde los principales candidatos a ediles son Alejandra Salvatierra y Exequiel Altamirano. Mientras que por Provincias Unidas-Defendamos Mendoza se presenta al dirigente del PRO Osvaldo Londei para liderar la lista.

El Frente Libertario Demócrata impulsa a Franco Avogadro y Rosa Ana Coletto como aspirantes al Concejo Deliberante. Mientras que Protectora Fuerza Política lleva como candidatos a Ruben Natanael Leyes y Carina Alejandra Romero.

Renueva Tupungato, un partido local, lleva como primeros candidatos a Santoni Federico y Veronica Gallina. Este es un espacio de jóvenes del departamento con identidad propia.

A su vez, el partido departamental Nuevo Tupungato presenta como candidato a concejal al doctor Hugo Cabezas. En tanto, al igual que en San Carlos, el FIT-U no inscribió candidatos en Tupungato.

Nota realizada con información de MDZ on line