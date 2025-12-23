Estos son los resultados del casting de cantantes para la Vendimia Departamental de Tunuyán 2026

Desde la Dirección de Cultura se aclara que el presente listado incluye cantantes seleccionados y no seleccionados.

La Municipalidad de Tunuyán informa el resultado del casting de cantantes realizado en la Casa de la Cultura. La instancia permitió avanzar en la conformación del elenco artístico de la Fiesta de la Vendimia Departamental y Bendición de los Frutos 2026.

La convocatoria se desarrolló de manera abierta y contó con la evaluación de un jurado especializado, encabezado por Lorena Quintal. Los mismo, tuvieron en cuenta criterios técnicos, interpretativos y expresivos, con el objetivo de conformar un elenco representativo del talento local que formará parte del espectáculo oficial vendimial del departamento.

Desde la Dirección de Cultura aclaran que el presente listado incluye cantantes seleccionados y no seleccionados. La decisión adoptada responde a criterios propios de la puesta en escena de los espectáculos vendimiales, tales como la adecuación al timbre y al registro vocal, así como la asignación de personajes y cuadros específicos dentro del espectáculo.

Asimismo, se informa que el área de Cultura se comunicará con las y los ingresantes para coordinar una reunión informativa, en la que se detallará la modalidad de trabajo prevista para la Fiesta de la Vendimia Departamental y la Bendición de los Frutos 2026.

A continuación, se detalla el listado completo, según orden de mérito y puntaje obtenido:

Cantantes seleccionados

(Fiesta de la Vendimia Departamental y Bendición de los Frutos 2026)

Monasterio, Julieta – 9,67 Garofoli, Fernanda – 9,50 Quiroga, Juan José – 9,50 Basabe, Alberto – 9,44 Avecilla, Samuel – 9,38 Álvarez, Antonella – 9,38 Sanzini, Osiris – 9,00 Villegas, Erica – 8,57 Muñoz, Florencia – 8,44 Acuña, María José – 7,86 Coria, Emanuel – 7,50 Coria, Ivon – 7,25

Cantantes no seleccionados