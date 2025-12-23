Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 25, 2025

logo el cuco digital

Estos son los resultados del casting de cantantes para la Vendimia Departamental de Tunuyán 2026

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde la Dirección de Cultura se aclara que el presente listado incluye cantantes seleccionados y no seleccionados.

La Municipalidad de Tunuyán informa el resultado del casting de cantantes realizado en la Casa de la Cultura. La instancia permitió avanzar en la conformación del elenco artístico de la Fiesta de la Vendimia Departamental y Bendición de los Frutos 2026.

La convocatoria se desarrolló de manera abierta y contó con la evaluación de un jurado especializado, encabezado por Lorena Quintal. Los mismo, tuvieron en cuenta criterios técnicos, interpretativos y expresivos, con el objetivo de conformar un elenco representativo del talento local que formará parte del espectáculo oficial vendimial del departamento.

Desde la Dirección de Cultura aclaran que el presente listado incluye cantantes seleccionados y no seleccionados. La decisión adoptada responde a criterios propios de la puesta en escena de los espectáculos vendimiales, tales como la adecuación al timbre y al registro vocal, así como la asignación de personajes y cuadros específicos dentro del espectáculo.

Asimismo, se informa que el área de Cultura se comunicará con las y los ingresantes para coordinar una reunión informativa, en la que se detallará la modalidad de trabajo prevista para la Fiesta de la Vendimia Departamental y la Bendición de los Frutos 2026.

A continuación, se detalla el listado completo, según orden de mérito y puntaje obtenido:

Cantantes seleccionados

(Fiesta de la Vendimia Departamental y Bendición de los Frutos 2026)

  1. Monasterio, Julieta – 9,67
  2. Garofoli, Fernanda – 9,50
  3. Quiroga, Juan José – 9,50
  4. Basabe, Alberto – 9,44
  5. Avecilla, Samuel – 9,38
  6. Álvarez, Antonella – 9,38
  7. Sanzini, Osiris – 9,00
  8. Villegas, Erica – 8,57
  9. Muñoz, Florencia – 8,44
  10. Acuña, María José – 7,86
  11. Coria, Emanuel – 7,50
  12. Coria, Ivon – 7,25

Cantantes no seleccionados

  • Rodríguez, Valentina – 9,00
  • Gutiérrez, Silvia – 9,00
  • Avillo, Areceli – 8,50
  • Gutiérrez, Alex – 7,63
  • Rodríguez, Juan – 7,25
  • Velazco, Rocío – 7,25
  • Méndez, Lourdes – 7,25
  • Narváez, María del Carmen – 6,63

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

6 meses duró la investigación que terminó con el desbaratamiento de la banda que faenaba clandestinamente en Valle de Uco

“La culpa no es del chancho”: dos cerdos ocasionaron un accidente en una ruta de La Consulta

La Policía Rural secuestró casi 3 mil kilos de carne vacuna por faena clandestina en San Carlos

A punta de pistola asaltaron a una mujer en Tunuyán: le robaron el celular, el set matero y una pelota

Se incendió por completo una vivienda en Tunuyán: investigan si fue intencionalmente

Varios lugares de venta de drogas fueron desarmados en un operativo policial en Tupungato

Valle de Uco: secuestran 19 plantas y bolsitas con marihuana en distintos procedimientos policiales

Tupungato: ingresaron a una casa por la ventana y robaron una PS4, juegos, dinero y objetos personales

Mendoza tendrá una nueva carrera destinada a fortalecer la formación docente

Una moto de fabricación casera y adulterada fue secuestrada por la UEP de Tupungato

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO