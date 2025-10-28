Estudiantes de la Esc. Firpo y la Liga de Lucha contra el Cancer organizan una actividad en conjunto

Este 31 de octubre se llevará adelante un jornada de concientización sobre el cancer de mama.

La jornada se llevará adelante entre estudiantes de 3° año de la Esc. Miguel Natalio Firpo, en la materia de Geografía a cargo del prof. Juan Torres, y la Liga de Lucha Contra el Cancer. Bajo los lema “mil razones para prevenir el cancer de mama” y “el cancer de mama detectado a tiempo deja de ser una sentencia” la jornada busca concientizar sobre este enfermedad y a la vez recaudar fondos para la Liga.

La misma será a las 09:00 en las instalaciones de la misma escuela y se da en el marco del mes de la concientización sobre el cancer de mama.