Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 28, 2025

logo el cuco digital

Estudiantes de la Esc. Firpo y la Liga de Lucha contra el Cancer organizan una actividad en conjunto

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este 31 de octubre se llevará adelante un jornada de concientización sobre el cancer de mama.

La jornada se llevará adelante entre estudiantes de 3° año de la Esc. Miguel Natalio Firpo, en la materia de Geografía a cargo del prof. Juan Torres, y la Liga de Lucha Contra el Cancer. Bajo los lema “mil razones para prevenir el cancer de mama” y “el cancer de mama detectado a tiempo deja de ser una sentencia” la jornada busca concientizar sobre este enfermedad y a la vez recaudar fondos para la Liga.

La misma será a las 09:00 en las instalaciones de la misma escuela y se da en el marco del mes de la concientización sobre el cancer de mama.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Elecciones. Estos son los resultados provisorios en Valle de Uco: quiénes entrarían como concejales

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Tupungato: cumplía una condena en suspenso  por narcotráfico y la policía lo volvió a detener por venta de drogas

Un matrimonio de Godoy Cruz volcó en el departamento de San Carlos 

Finalizó la votación: votó el 71,5 % del padrón electoral 

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO