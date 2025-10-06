Facebook X-twitter Youtube Instagram

Estudiantes de la Escuela 4-107 “Ejército Argentino” pasaron la instancia provincial y competirán a nivel nacional de la Feria de ciencias STEAM 2025

El proyecto presentado por los jóvenes se trató de la construcción de tableros educativos adaptados multisensoriales.

La escuela Ejército Argentino 4-107, participó de la Feria de Ciencias STEAM 2025, logrando pasar a la instancia nacional, presentando un proyecto de tableros educativos adaptados multisensoriales.

El proyecto consistió en usar la tecnología que manejan los estudiantes, como impresión 3D, Arduino, electricidad y mecánica para armar tableros de estimulación temprana para niños y niñas con diferentes discapacidades como por ejemplo visual, auditiva y motriz.

La escuela armó un equipo de estudiantes de la modalidad electromecánica de diferentes cursos para el trabajo y fueron acompañados pedagógicamente por los docentes Barros Daniel y Sandoval Ezequiel.

El próximo 17 de noviembre, los jóvenes participaran del encuentro nacional, que se llevará adelante en Buenos Aires.

