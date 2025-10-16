Estudiantes del nivel secundario participaron en una jornada de educación financiera en Tunuyán

Son de 4°, 5° y 6° año.

En el Auditorio Municipal se desarrolló una jornada educativa destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de nivel secundario. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Desarrollo Económico junto al Banco Nación y Banco Supervielle, tuvo como objetivo brindar herramientas para una administración responsable del dinero y el uso correcto de herramientas financieras. La apertura estuvo encabezada por el intendente Emir Andraos, quien destacó la importancia de adquirir conocimientos para evitar estafas y fraudes digitales.

Durante la actividad, los representantes de las entidades bancarias presentaron distintos bloques expositivos vinculados a presupuesto personal, promociones, compras en cuotas, billeteras virtuales, inversiones y prevención de fraudes. “Es fundamental que los jóvenes aprendan a gestionar sus recursos y a identificar los riesgos financieros del mundo actual”, señaló el jefe comunal.

Los asistentes participaron activamente en los juegos y dinámicas interactivas, que facilitaron la comprensión de los conceptos abordados. Además, se presentaron apps recomendadas para la gestión de gastos y la planificación económica.

El cierre estuvo a cargo de Florencia Dibattista, creadora de contenido conocida como Flor de Bodega, quien compartió su experiencia como emprendedora y reflexionó sobre el valor del conocimiento financiero para la vida cotidiana. La iniciativa permitió fortalecer el vínculo entre instituciones y comunidad educativa, impulsando la formación de jóvenes más preparados para los desafíos económicos actuales.

Fuente: prensa Tunuyán