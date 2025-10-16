Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

logo el cuco digital

Estudiantes del nivel secundario participaron en una jornada de educación financiera en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Son de 4°, 5° y 6° año.

En el Auditorio Municipal se desarrolló una jornada educativa destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de nivel secundario. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Desarrollo Económico junto al Banco Nación y Banco Supervielle, tuvo como objetivo brindar herramientas para una administración responsable del dinero y el uso correcto de herramientas financieras. La apertura estuvo encabezada por el intendente Emir Andraos, quien destacó la importancia de adquirir conocimientos para evitar estafas y fraudes digitales.

Durante la actividad, los representantes de las entidades bancarias presentaron distintos bloques expositivos vinculados a presupuesto personal, promociones, compras en cuotas, billeteras virtuales, inversiones y prevención de fraudes. “Es fundamental que los jóvenes aprendan a gestionar sus recursos y a identificar los riesgos financieros del mundo actual”, señaló el jefe comunal.

Los asistentes participaron activamente en los juegos y dinámicas interactivas, que facilitaron la comprensión de los conceptos abordados. Además, se presentaron apps recomendadas para la gestión de gastos y la planificación económica.

El cierre estuvo a cargo de Florencia Dibattista, creadora de contenido conocida como Flor de Bodega, quien compartió su experiencia como emprendedora y reflexionó sobre el valor del conocimiento financiero para la vida cotidiana. La iniciativa permitió fortalecer el vínculo entre instituciones y comunidad educativa, impulsando la formación de jóvenes más preparados para los desafíos económicos actuales.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO