Estudiantes secundarios mendocinos podrán participar de la Pisatón Mendoza 2025 y ganar importantes premios

La propuesta simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas y está destinado a estudiantes del tercer año del secundario.

La Dirección General de Escuelas (DGE) presenta la Pisatón Mendoza 2025, una experiencia única que combina tecnología, pensamiento crítico y resolución de problemas, inspirada en el enfoque de las pruebas PISA (sigla en inglés de Programme for International Student Assessment, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). Está destinada a estudiantes de tercer año del secundario, quienes podrán entrenar sus habilidades para enfrentar desafíos del mundo real y competir por importantes premios.

¿De qué se trata?

La Pisatón es una propuesta dinámica y participativa que simula el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas, promoviendo además la autonomía, el trabajo en equipo y el uso estratégico del tiempo.

Con tres instancias —entrenamiento, clasificatoria virtual y gran final presencial—, esta iniciativa se posiciona como una herramienta pedagógica clave para que las escuelas de Mendoza sigan fortaleciendo aprendizajes esenciales, y también como un estímulo para que los estudiantes avancen en los desafíos COMIC y los ejercicios PISA de entrenamiento en Matemática disponibles en la plataforma FlexFlix.

Etapas de la competencia

1. Instancia de entrenamiento

Fechas: del 11 al 22 de agosto de 2025

Modalidad: Virtual, por medio del Aula Digital Mendoza (portal educativo) y FlexFlix

Incluye ejercicios modelo, desafíos COMIC y cursos interdisciplinarios intensivos.

Los estudiantes recibirán acceso premium a FlexFlix por un mes.

2. Instancia virtual clasificatoria

Fecha: sábado 23 de agosto de 2025

Modalidad: on-line desde cada escuela, con usuario y contraseña asignados tras la inscripción.

Prueba tipo PISA de opción múltiple y tiempo limitado.

Se seleccionarán 54 finalistas (tres por cada departamento), garantizando representación equitativa entre escuelas estatales y privadas.

3. Gran final presencial

Fecha: sábado 30 de agosto de 2025

Participan los 54 finalistas junto a sus docentes referentes.

Los desafíos se resolverán en netbooks, al estilo PISA, con condiciones de equidad y confidencialidad.

​Premios para estudiantes, docentes y escuelas

Escuela con mayor participación proporcional: $2.000.000 o kit recreativo (metegol, ping-pong y pochoclera).

Docente del estudiante ganador: netbook.

Estudiantes ganadores:

Primer puesto: Monopatín eléctrico

Segundo y tercer puesto: Tablets

¿Cómo inscribirse?

La inscripción estará abierta a través del formulario disponible en el sitio oficial de la DGE. Pueden acceder directamente desde el sitio oficial.