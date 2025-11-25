Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 25, 2025

logo el cuco digital

Eugenio Bustos ganó y clasificó a la siguiente ronda del Torneo Regional

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

De la mano de “Carpetita”Barzola y Beto Zarate, los “Funebreros”, clasificaron y esperan rival.

Eugenio Bustos derrotó a Volantes Unidos por la mínima diferencia 1 a 0 con gol de Facundo Rivero y se aseguró la clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional.

En una zona de tres equipos, los “funebreros” dirigidos técnicamente por Emanuel “Carpetita” Barzola y Beto Zarate, tuvieron una solida fase de grupos, logrando clasificar primeros con 10 puntos, producto de 3 victorias y 1 empate. Ahora clasificado debe esperar a su próximo rival.

Lo que se vine será la última fecha de la fase de grupos, donde los “funebreros” tendrán fecha libre, mientras que solo por cumplir con el calendario establecido San Carlos, debe visitar a Volantes Unidos. Los de la “Villa”, no solo ya están eliminados si no que también se quedaron sin técnico ya que Fabricio Martelossi, presentó la renuncia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

Robaron una camioneta durante la noche en Tupungato

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Tupungato: llego a su panadería y se percató que le robaron dinero, una garrafa y un celular

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO