Eugenio Bustos ganó y clasificó a la siguiente ronda del Torneo Regional

De la mano de “Carpetita”Barzola y Beto Zarate, los “Funebreros”, clasificaron y esperan rival.

Eugenio Bustos derrotó a Volantes Unidos por la mínima diferencia 1 a 0 con gol de Facundo Rivero y se aseguró la clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional.

En una zona de tres equipos, los “funebreros” dirigidos técnicamente por Emanuel “Carpetita” Barzola y Beto Zarate, tuvieron una solida fase de grupos, logrando clasificar primeros con 10 puntos, producto de 3 victorias y 1 empate. Ahora clasificado debe esperar a su próximo rival.

Lo que se vine será la última fecha de la fase de grupos, donde los “funebreros” tendrán fecha libre, mientras que solo por cumplir con el calendario establecido San Carlos, debe visitar a Volantes Unidos. Los de la “Villa”, no solo ya están eliminados si no que también se quedaron sin técnico ya que Fabricio Martelossi, presentó la renuncia.