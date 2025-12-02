Eugenio Bustos ya tiene rival para la segunda ronda del Torneo Regional: será el poderoso FADEP

El histórico delantero Gonzalo Klusener es uno de los flamantes refuerzos que tiene el equipo de Liga Mendocina.

Los “funebreros” comandados por la dupla Barzola -Zarate, vienen de tener una sólida primera ronda, donde clasificaron primeros del grupo, dejando eliminados a San Carlos y Volantes Unidos. La clasificación permitirá que el elenco de Liga Sancarlina defina las llaves en condición de local.

En ese contexto, en las últimas horas, Eugenio Bustos, ya conoció a su rival, será FADEP, el equipo del histórico arquero Sebastián Torrico, quien terminó segundo en su grupo.

Respecto al día y horario de los partidos, por el momento no están confirmados; el encuentro de ida se disputará en el predio Fundación Amigos por el Deporte y la vuelta en la cancha del “funebrero”.

Entre los titulares del equipo, que dirige tácticamente el ex arquero mundialista Diego Pozo, aparecen grandes figuras del fútbol como el histórico arquero Cristian Aracena y el delantero Gonzalo Klusener, histórico goleador de Talleres de Córdoba y de paso por Quilmes, Olimpo, Arsenal, entre otros.

El equipo que gane la llave, pasará a la ronda tres donde enfrentará al ganador de Atlético Argentino o Juventud Alianza de San Juan.