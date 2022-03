Evalúan un nuevo aumento del pan luego de que la harina subiera varias veces en los últimos días

La última suba había sido el 10 de febrero. La palabra de Miguel Di Betta, el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, en exclusiva con El Cuco Digital.

Por Libby Rose

La Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Mendoza (AIPA) evalúa un nuevo aumento de los panificados luego de que la harina se incrementara en los últimos días.

La última suba había sido hace menos de un mes, el 10 de febrero, cuando el sector acordó con el Gobierno mantener los precios por 90 días. Sin embargo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania disparó los valores de la materia prima, ya que estos dos países ocupan el 25% de producción de trigo a nivel mundial.

De esta manera, la AIPA analizará este miércoles, teniendo cuenta el reporte de las cámaras de las diferentes provincia, si se incrementará el precio de los panificados y de cuánto será el porcentaje.

“Vamos a evaluar hoy los precios de la harina que es lo fundamental. Vamos a ver las novedades que tenemos. Estoy recibiendo lo que cada provincia me está pasando y ahí evaluaremos”, anticipó Miguel Di Betta, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, en diálogo con El Cuco Digital.

“El Gobierno, nos había asegurado que por 90 días no iba a haber aumento de la harina y nada por el estilo”

Actualmente el kilo de pan oscila entre los $220 y los $280. Los valores pueden variar dependiendo de cada comercio.

“Queremos ser cautos, sacar los costos necesarios, no apurar las cosas, para poder mantenernos (…) Por ahora no se puede hablar de porcentajes. La verdad que el bolsillo de la gente está vacío y por eso buscamos seguir manteniendo los precios”, manifestó.

“El lunes pasado se acordó con la Dirección de Comercio tener un pan entre $220 y $280, siempre y cuando la harina no se moviera. Pero el miércoles se desplomó todo”, explicó Di Betta, quien ya envió una carta a ese organismo para definir los valores.

En los últimos días la bolsa de harina 25 kilos pasó de 1240 a 1510, aproximadamente.

“De $1.240, el jueves pasó a $1.380, el jueves ya no entregaban, no tenían precio. Recién me pasaron los nuevos precios y está a $1.510 la bolsa”, completó.