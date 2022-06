Ever Guerrero, sobreseído del caso Carleti, preso de nuevo por un asalto tras un encuentro sexual

Ocurrió en San Carlos. También estuvo involucrada su hermana y otra mujer. Le robaron al hombre dinero en efectivo y lo obligaron a pedir más plata por Mercado Pago.

Ever Guerrero (26) está de nuevo en prisión. El joven, que fue sobreseído del caso que investigó el crimen de la empresaria Norma Carleti en Tunuyán y por el que fueron su padre y un hermano, fue imputado en los últimos días por un violento robo junto a su hermana y otra mujer a un hombre tras un encuentro sexual.

Según publicó Diario UNO , la hipótesis fiscal sostiene que en la madrugada del 5 de mayo pasado, Ever y Solange Guerrero (27) se encontraban junto a Josefina Alejandra Flores en el departamento de un hombre ubicado en calle Ricardo Bustos, en La Consulta. El propietario les transfirió 4 mil pesos por un servicio sexual que había contratado con Flores. Pero los tres jóvenes comenzaron a exigirle más dinero bajo amenazas de comentar la situación a su esposa.

El hombre aseguró que no tenía más dinero pero que le iba a escribir a una amiga para que le envíe mediante la aplicación Mercado Pago. Los agresores le quitaron el celular e ingresaron a la cuenta donde constataron que no tenía saldo. Si bien intentaron sacar un crédito, tampoco lo lograron.

En ese momento, Josefina Flores le sacó las llaves del auto y en el interior del rodado encontró 11 mil pesos en efectivo que sustrajo. Luego volvió al departamento y la situación se había tornado violenta: la víctima le había mandado un mensaje a una amiga pidiendo auxilio y los hermanos Guerrero se habían dado cuenta de eso.

Con amenazas a filo de cuchillo y golpes en el rostro, obligaron a que le vuelva a escribir a su amiga y le diga que estaba todo bien pero que necesitaba 20 mil pesos en efectivo. Finalmente, los ladrones se fueron no sin antes amenazarlo: “Acordate porque sé donde vivís, tenés hijos y no me va a temblar la mano”.

El Unidad Fiscal del Valle de Uco imputó a los tres sospechosos por robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en banda y solicitó la prisión preventiva, que deberá resolver un juez en los próximos días.

En tanto que Ever Guerrero también fue acusado por encubrimiento ya que cuando fue detenido, el 18 de mayo pasado, tenía en su poder un teléfono celular que estaba con pedido de captura luego de haber sido robado días atrás.

Ever Guerrero tiene un largo prontuario. Entre sus antecedentes se encuentran condenas por violencia de género, por delitos contra la propiedad y hasta por violar la cuarentena.