Evita 2025: Zaira, Martín y Juan José ponen a Tupungato en lo más alto del deporte nacional

En total fueron 17 los atletas locales que representaron al departamento y a Mendoza en la edición 2025 de los Evita, una de las competencias deportivas más importantes del país, que reúne a miles de jóvenes, adolescentes y personas mayores de todas las provincias, promoviendo los valores de la inclusión, la solidaridad, el trabajo en equipo y el esfuerzo personal.



El mandatario local se acercó al Polideportivo “Francisco Rizzo” para dialogar con quienes alcanzaron podio, que formaron parte de la delegación mendocina integrada por más de 900 deportistas, entrenadores y acompañantes que participaron en distintas disciplinas, representando a la provincia en Mar del Plata con un destacado nivel competitivo y humano.

Previo al viaje, el Intendente Gustavo Aguilera entregó remeras a toda la delegación tupungatina, gesto que simbolizó el respaldo institucional, el orgullo y la unión de una comunidad que valora el deporte como motor de integración, inclusión y desarrollo humano.

Entre los jóvenes deportistas tupungatinos que formaron parte de esta gran experiencia nacional se encuentran:



Zaira Calderón, quien se consagró Campeona Nacional en Lanzamiento de disco, alcanzando una marca de 37,51 metros, resultado que la posicionó en lo más alto del podio y la convirtió en una de las figuras mendocinas del certamen.



Martín Olmedo, que obtuvo la Medalla de Plata en la posta combinada 8×200 metros y el Tercer Puesto en 110 metros con vallas, demostrando su versatilidad y compromiso deportivo.



Juan José Leiva Jofré logró una valiosa Medalla de Bronce en 25 metros libres en natación adaptada, representando con orgullo a Tupungato y dejando en alto el espíritu de superación que caracteriza a la competencia.



Estos resultados reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso de los deportistas locales, así como el acompañamiento de sus familias, entrenadores y de la Dirección de Deportes de la Muni, que continúa impulsando la participación y el desarrollo del talento joven en distintas disciplinas deportivas.