 Ex empleado municipal acusado de instigar corte de ruta y saqueos en Tunuyán ¿Qué pasó con el caso?

Del municipio fue echado inmediatamente, trabajaba como sereno en el cementerio municipal.

A casi ya casi cuatro meses, del corte de Ruta 40 e intentos de saqueos en el departamento de Tunuyán, muchas personas se preguntan qué sucedió con la persona que fue señalada por la justicia como el instigador del corte e intentos de saqueos.

Por estos lamentables hechos, varias personas fueron detenidas (en total 19) por la policía durante esas horas y pasaron un par de semanas detenidos hasta que recibieron la libertad.

Respecto al ex empleado municipal, cuando la justicia determinó e indicó que él era penalmente responsable, uniformados lo fueron a buscar a su domicilio y no lograron localizarlo. Durante varios días fue intensamente buscado pero siempre con resultados negativos.

Por parte del fiscal Jorge Quiroga, que llevó adelante la causa, se supo que, primero, esta persona hizo llegar, mediante un abogado defensor, un escrito donde pedía su libertad, porque él no tenía nada que ver respecto a las acusaciones.

Luego el propio fiscal indico, que luego de varias semanas de búsqueda, “esta persona apareció por su cuenta, se hizo presente y el juzgado lo mantuvo en libertad, sujeto a proceso”, indico el propio Quiroga.