Ex pacientes oncológicos de San Carlos unidos en una colecta de juguetes para niños que luchan contra el cáncer

Se trata de Santino Bailone y de Gimena García. La iniciativa la lleva adelante la Asociación Tras-pasar. Cómo colaborar.

Se aproximan las fiestas de fin de año, que representan una buena oportunidad para colaborar con las personas que más lo necesitan y acercarse al camino solidario.

Desde la Asociación Tras-pasar, que trabaja ayudando a niños y niñas con cáncer, y a sus familias, han emprendido una campaña solidaria para llevar amor y alegría a esos pequeños que estarán en el hospital cuando el reloj marque las 0.

“Sabemos lo que significa estar en la cama de un Hospital, que den las 00 y escuchar afuera los sonidos de festejos y fuegos artificiales… y es que EL MUNDO NO SE DETIENE PARA NADIE, sólo que a veces no es fácil lograr entenderlo para quienes tienen que atravesar situaciones así… Nosotros no queremos que el mundo frene, por el contrario, esperamos que TODOS los que tenemos la fortuna de estar del otro lado NOS PONGAMOS EN ACCIÓN MÁS QUE NUNCA y hagamos lo posible para que cuando el reloj de las 00 en el Hospital, nuestros amigos sepan que NO ESTÁN SOLOS y que desde afuera somos muchos los que les estamos brindando nuestro amor…” expresaron desde la entidad sin fines de lucro en sus redes sociales.

Ex pacientes oncológicos se unen a la colecta e invitan a colaborar

Desde San Carlos, dos jóvenes que pudieron vencer el cáncer se hacen eco de la iniciativa de Tras-pasar e invitan al departamento a ayudar con juguetes nuevos.

Se trata de Santino Bailone y de Gimena García, ex pacientes oncológicos del Hospital Notti. Actualmente ambos se encuentran con el alta definitiva: Santi recuperado de una leucemia, y Gime de un osteosarcoma.

A través de las redes sociales, Gimena contó sobre la campaña de la Asociación, y en ese sentido manifestó: “Ambos sabemos lo que es estar del otro lado y vivir las fiestas diferentes. También sabemos lo mucho que le puede cambiar el día a un niño algo tan simple como un juguetito, ya que no sólo se trata de eso, sino de la alegría y felicidad que da saber que desde afuera el amor también traspasa”.

Es por ello que a los sancarlinos se les ocurrió “invitar al Departamento de San Carlos a sumarse a esta iniciativa”, indicó la joven, y seguidamente agregó: “Estaremos recibiendo juguetes para hacérselos llegar a ellos. Invitamos a todo aquel que quiera colaborar y ayudar a que el amor traspase y así, cuando lleguen las 00:00 poder llevar alegría al corazón de todos esos niños que deben pasar las fiestas en el hospital y hacerles saber que no están solos”.

Para cerrar, la adolescente resaltó que los juguetes deben ser nuevos, “ya que las quimios provocan que las defensas bajen y son más propensos a contraer virus y bacterias, tampoco pueden ser peluches por el mismo motivo”.

Para colaborar, comunicarse a los siguientes números para coordinar la entrega de los juguetes:

• Belén (mamá de Santi): 2622419913

• Gime García: 2622341326